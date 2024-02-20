Antalya Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinden Etkilenenlere Eşya Yardımı Yapıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan sel felaketinin ardından, yapılan sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine kanepe ve halı dağıtımına başladı.

Antalya'da 13 Şubat gecesi yaşanan sel afetinin yaşandığı andan itibaren tüm ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Vatandaşların selden etkilenen evlerinde temizlik çalışmalarından eşya tahliyesine, gıda yardımından, sıcak yemek ikramına kadar birçok noktada hummalı bir çalışma gerçekleştiren büyükşehir belediyesi, eşya yardımlarına da başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından belirlenen ihtiyaç listeleri doğrultusunda hareket eden belediye ekipleri, selden etkilenen mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, kanepe ve halı dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşlara, battaniye, gıda kolisi, su ve süt yardımı da yapılıyor. Afetzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik eşya yardımlarının süreceği belirtildi. - ANTALYA