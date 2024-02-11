Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaatına devam ediyor. Projede betonarme ve duvar imalatı tamamlanırken, çelik çatı imalatına geçildi. Serik Kültür Merkezi, sosyal ve kültürel hayatı canlandırmayı hedefliyor.

11.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:45
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaatına devam ediyor. Projede betonarme ve duvar imalatı tamamlanırken, çelik çatı imalatına geçildi.

Antalya Büyükşehir'in Serik Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa ettiği Serik Kültür Merkezi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Kongre ve Kültür Merkezi'nin yer aldığı B Blok inşaatında betonarme ve duvar imalatını tamamlayan ekipler, çelik çatı imalatına başladı.

Tek katlı bin 940 metrekarelik inşaat alanına sahip çok amaçlı salonun yer aldığı A blok ise ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla projeye eklenmişti. Bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlanan proje Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla tamamlandı.

Serik'in sosyal ve kültürel hayatını canlandırması beklenen projede bin kişilik konferans salonu, 250 kişilik salon, fuaye, kurs alanları, galeri, kulisler, prova odaları, atölyeler ve kostüm odaları yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatına Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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