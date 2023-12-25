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Antalya Büyükşehir Belediyesi Serikli Çiftçilere Destek Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın, hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle Serikli çiftçilere 140 arı kovanı, 4 hamur yoğurma makinesi ve 2 adet salça makinesi hibe etti. Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma ilkesiyle kırsal bölgelerdeki üreticilere desteklerini sürdürüyor. Serik'te bal üretimi yapan arıcılara 140 arı kovanı teslim eden belediye, kadınların vakitlerinden tasarruf etmesini sağlamak amacıyla da 4 hamur yoğurma makinesi ve 2 adet salça makinesi desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serikli Çiftçilere Destek Verdi
25.12.2023 - 12:41,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın, hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle Serikli çiftçilere 140 arı kovanı, 4 hamur yoğurma makinesi ve 2 adet salça makinesi hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma ilkesiyle kırsal bölgelerdeki üreticilere her alanda desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda bal üretiminin yoğun olduğu Serik'te arıcılara 140 arı kovanı teslim eden büyükşehir ekipleri, kadınların zamandan tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla da 4 hamur yoğurma makinesi ve 2 adet salça makinesi desteğinde bulundu.

3 GÜNDE YAPILAN SALÇA, 2 SAATTE BİTECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği salça makinesini almaya gelen Hasdümen Mahalle Muhtarı Sadık Kalay, "Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun her zaman yanımızda. Yapılan yardımlar ekonomik olarak bizleri rahatlatıyor. Salça makinesi hanımlarımız için büyük kolaylık olacak. Önceden el gücü ile zor oluyordu. Şimdi makine sayesinde 3 günde yapılan salça 2 saatte yapılacak" dedi.

"BİZLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Serik Aşağıçatma Mahallesi Muhtarı ayrıca Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın ise "Muhittin Böcek Başkanımızdan Allah razı olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Hem şahsım adıma hem de vatandaşlarımız adına Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Serikli arı üreticisi Arif Yıldız da "Başkanımızı vatandaşına yaptığı bu güzel destekten ötürü kutluyorum. Biz üreticileri bu tür destekler çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Başkanımız sağ olsun var olsun. Her zaman destekçisiyiz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Serikli Çiftçilere Destek Verdi - Son Dakika
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