Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirinyalı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirinyalı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirinyalı Mahallesi\'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında cadde üzerinde ve 1486. Sokak'ta yaklaşık 300 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapılacak. Yaklaşık 5,5 milyon TL yatırım maliyetli çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

18.07.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı.

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlarda sorun yaşanan Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında cadde üzerinde ve 1486. Sokak'ta yaklaşık 300 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapılacak. Çalışmalarda 800 ve binlik borular kullanılacak. İmalatın tamamlanmasının ardından caddede biriken yağmur suyu hızlı şekilde drenaj hattına alınıp oradan da denize ulaştırılacak. Yaklaşık 5,5 milyon TL yatırım maliyetli çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

ASAT Kanalizasyon Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, Antalya genelinde sorun olan veya sorun olma potansiyeli olan bölgelerdeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Şenel, "Şehirdeki yağmur suyu drenaj çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek. Bugün de İsmet Gökşen Caddesi'ndeyiz. Burada yaklaşık 300 metrelik bir alanda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede İsmet Gökşen Caddesi ve 1486 Sokak üzerindeki yağmur suyu problemi çözüme kavuşmuş olacak" dedi.

Alternatif yollar kullanılmalı

Büyükşehir yetkilileri, ASAT Genel Müdürlüğü'nün yapacağı yağmur suyu drenaj çalışması nedeniyle Metin Kasapoğlu Caddesi'nden İsmet Gökşen Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğine kapalı olacağını hatırlatarak, vatandaşların trafikte sorun yaşamaması için çalışma süresince alternatif güzergah olarak Lara Caddesi ve 1548 Sokak güzergahını kullanmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirinyalı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirinyalı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı - Son Dakika
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