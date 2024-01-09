 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesiyle Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesiyle Üreticilere Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi adıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere yüzde 15 hibeli süt yemi desteği sağlayarak yem maliyetini düşürmeyi ve süt verimini arttırmayı hedefliyor. İlk etapta Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nde 417 çuval yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesiyle Üreticilere Destek Sağlıyor
09.01.2024 - 13:19,
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi adıyla başladı. Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nden start alan Süt Yemi Projesi bünyesinde yüzde 15 hibeli olarak üreticilere 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tarım ve hayvancılık alanında katma değer sağlayan projeleri her geçen gün büyüyor. Başkan Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi Projesi adıyla hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin en önemli gider kalemi olan yem maliyetini düşürmek ve süt verimini arttırmak için süt yemi desteğine başladı. İlk olarak Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'ndeki üreticilere yüzde 15'i hibeli 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.

"Hayvan başı 300 kilo yem desteği"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından proje kapsamında artan girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir 300 kilo yem desteği verilecek. 5 büyükbaş hayvanı olan bir üreticiye 2 ayda bir 1.5 ton süt yemi sağlanacak. Bunun yüzde 15'i Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanacak. Proje bünyesinde ilk dağıtım Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. 15 üreticiye yaklaşık 21 bin ton süt yemi dağıtıldı.

"Besicilik çok maliyetli"

Kırkpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üretici Hüseyin Develi yem fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Hayvancılık yapmak giderek zorlaşıyor. Büyükşehir Belediyesine yem desteği için başvurmuştum çok şükür yemlerimizi teslim aldık. Bu yemler beni biraz rahatlatacak' diye konuştu.

"Hep destek oluyor"

Bölgenin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Kırkpınar Mahalle Muhtarı Ömer Özbek, "Besicilerin her şeyi pahalı. Bunun yemi, samanı yoncası var. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsun hayvancılarımıza her zaman destek veriyor. Başvuran vatandaşlara süt yemi çuvalları dağıtıldı'dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Yem desteğinden ilk etapta Elmalı, Korkuteli, Aksu, Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerindeki üreticiler faydalanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Korkuteli, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesiyle Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesiyle Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement