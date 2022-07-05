Antalya Büyükşehir'in Ücretsiz Sünnet Hizmeti Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir'in Ücretsiz Sünnet Hizmeti Büyük İlgi Görüyor

05.07.2022 12:13
Antalya Büyükşehir'in Ücretsiz Sünnet Hizmeti Büyük İlgi Görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesindeki Sağlık Merkezi’nde Türkiye’de ilk kez verdiği ücretsiz sünnet hizmeti büyük ilgi görüyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte aileler randevularını alarak çocuklarını ücretsiz bir şekilde sünnet ettirebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesindeki Sağlık Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez verdiği ücretsiz sünnet hizmeti büyük ilgi görüyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte aileler randevularını alarak çocuklarını ücretsiz bir şekilde sünnet ettirebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Sağlık Merkezi'nde çocuklar için sünnet hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sünnet hizmeti, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kasım ayında başlayan sünnet hizmetinden bugüne kadar 255 çocuk yararlandı. 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların sünnet edildiği merkez randevu ile hizmet veriyor. Sünnet olmaktan korkan çocuklar için psikolog desteği de sağlanıyor.

"ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"

Erkekliğe ilk adımını atacak çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini söyleyen Osman Erkan, "Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Sistem çok güzel, randevumuzu aldık, kontrolleri yapıldı ve şimdi sünnet olacak. Çok güzel bir ilgi var.  Özellikle böyle bir zamanda bizlere çok faydalı oldu. Tüm aile olarak destek olmak amacıyla çocuğumuzun yanına geldik" dedi.

YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Sorumlusu Özge Öncül, okulların kapanmasıyla birlikte sünnet kliniğine ilginin arttığını kaydetti. Öncül, "Halkımız sünnet kliniğimizden çok memnun. Sünnet hizmetimiz özel hastane sisteminde randevu alınarak yapılıyor. 0-3 yaş ve uzmanların önerdiği şekilde 6 yaş ve üzeri çocuklara hizmet veriyor" diye konuştu.

AİLELER MEMNUN

Ailelerin sünnet kliniğindeki hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Dr. Ömer Şinasi Üstün, "Tamamen sıhhi bir ortamda ve lokal anestezi ile sünnet yapıyoruz. Vatandaşa dokunan bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımız memnun, aileler memnun. Biz sonuçları değerlendiriyoruz. Çok iyi ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Antalya'da yaşayan aileler çocuklarını buraya getirerek sünnetlerinin yaptırılması konusunda bize güvenebilir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir'in Ücretsiz Sünnet Hizmeti Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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