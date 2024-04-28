Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Yeni İtfaiyecilere Deprem Eğitimi Veriyor

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Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 79 can kurtaran Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, kadrosuna kattığı yeni itfaiyecilere, oluşturulan deprem simülasyon enkazında eğitim veriyor. Gerçeği aratmayan, enkaz karanlığını yaşatmak için gece düzenlenen eğitim ve tatbikatlarda, tecrübeli itfaiyeciler genç itfaiyecilere deneyimlerini aktarıyor. Genç itfaiyeciler deprem başta olmak üzere afetlere yönelik arama kurtarma becerileri kazanırken, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

275 yeni itfaiyeciye zorlu eğitim

İtfaiye kadrolarına katılan toplam 275 yeni itfaiye eri bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak, halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye kadrolarında yeni göreve başlayan itfaiye erleri deprem, yangın ve diğer afet durumlarında karşılaşabilecekleri vakalar konusunda özel olarak eğitiliyor.

Son olarak Döşemealtı ilçesinde yer alan deprem simülasyon alanında gerçekleştirilen gece eğitiminde itfaiye erleri, deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçeğini aratmayan bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Deprem sonrası enkaza dönen moloz yığınlarının altında kalan vatandaşların nasıl kurtarılacağı konusunda gerçekleştirilen eğitimde kazazedelerin tespiti, teknik arama ve enkaz kurtarma gibi konular detaylı bir şekilde işlendi. Kurtarmalarda kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, bu ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.

İtfaiyeciler her an hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekip Amiri Fatih Çiftsürenoğlu, aralarına yeni katılan personelin olaylara anında müdahale edebilmesi ve tecrübe kazanabilmesi için eğitimlerin önemini vurguladı. Eğitimlerin hayli zorlu olduğunu belirten Çiftsürenoğlu, "Bugün deprem simülasyon alanında muhtemel bir deprem ve göçük olayları sonrası enkaz altında bulunanların yerlerinin tespit edilmesi ve bulundukları alandan çıkarılabilmesi için eğitim yaptık. Ekipman kullanma, kazazede tespiti için fiziki ve teknik arama, enkaz kırma, yaralının yanına inme ve yaralı tahliyesinde uyguladığımız domuz damı tekniklerini öğrendiler. Sadece yeni katılan arkadaşlarımız değil tüm personelimiz belli aralıklarla bu eğitimleri alıyor. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi olarak tüm personelimizle yangın, kaza, afet durumlarına her an hazır şekilde eğitimlerini sürdürerek, vatandaşların güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA