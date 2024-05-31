Antalya'da 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

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1 milyon 760 bin dolu makaron ve 180 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; 1 milyon 760 bin dolu makaron ve 180 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; H.İ.K., Y.P. ve H.T. isimli şahısların iş yerinde ve evlerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan arama sonucunda; 1 milyon 760 bin dolu makaron, 380 adet elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi ve bin 180 adet elektronik sigara likidi bulundu. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.