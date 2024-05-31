Antalya'da 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan Kaçakçılık ile Mücadele çalışmaları sonucunda, H.İ.K., Y.P. ve H.T. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 milyon 760 bin dolu makaron, 380 adet elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi ve bin 180 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

31.05.2024 00:23
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1 milyon 760 bin dolu makaron ve 180 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; 1 milyon 760 bin dolu makaron ve 180 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; H.İ.K., Y.P. ve H.T. isimli şahısların iş yerinde ve evlerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve tütün satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan arama sonucunda; 1 milyon 760 bin dolu makaron, 380 adet elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi ve bin 180 adet elektronik sigara likidi bulundu. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 1 Milyon 760 Bin Dolu Makaron ve 180 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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