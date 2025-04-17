Antalya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok renkli etkinlik yer alacak. 23 Nisan Çarşamba günü ise Konyaaltı Sahili'nde gerçekleşecek Türk Yıldızları gösterisi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Sandal konseri ile büyük bir coşku yaşanacak.

Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Çocuk ve Uçurtma Festivali ile coşku içinde kutlayacak. Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları, 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde dans gösterileri yapacak. Cam Piramit Kral Yolu'nda aynı günlerde 11.00-19.30 saatleri arasında ise dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Etkinliğe katılan çocuklar yüz boyama etkinlikleri, balon katlama etkinliklerinde ve çocuk spor etkinlik alanında keyifli anlar yaşayacak. Aynı alanda gün boyu sürecek konserler, renkli gösteriler, maskot şovlarıyla Antalyalı çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşayacak. Konuk ülke çocukları, 21 Nisan Pazartesi günü de Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleşecek Sevgi Korteji'nin ardından yöresel danslarını sergileyecek.

Türk Yıldızları gösterisi ve Mustafa sandal konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nde Antalya Valiliği işbirliği ile Türk Yıldızları gösterisi kutlamalara renk ve heyecan katacak. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Sandal konserinde ise Antalyalılar coşku dolu bir akşam yaşayacak.

16. Satranç Turnuvası

23 Nisan etkinlikleri kapsamında 18-19-20 Nisan tarihlerinde Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 16. Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada 5-6 yaş ve 7-12 yaş grubu müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek. 23 Nisan Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na giriş de ücretsiz olacak. - ANTALYA