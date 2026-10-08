Antalya'da 30 yıldır atıkları sanata çeviren Kürşat Gür 200'ü aşkın eser üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 30 yıldır atıkları sanata çeviren Kürşat Gür 200'ü aşkın eser üretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 30 yıldır atıkları sanata çeviren Kürşat Gür 200\'ü aşkın eser üretti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 56 yaşındaki Kürşat Gür, 1997'den bu yana atık malzemeleri ileri dönüşüm sanatıyla esere dönüştürüyor. Bit pazarları ve hurdalıklardan topladığı parçalarla 200'ün üzerinde çalışma üreten Gür, atölyesini sergi alanına çevirdi.

Antalya'da yaklaşık 30 yıldır atık malzemeleri adeta sanat eserlerine dönüştüren 56 yaşındaki Kürşat Gür, bit pazarları ve hurdalıklardan topladığı bilgisayar parçalarından eski video cihazlarına, matkaplardan elektrikli süpürgelere kadar çok sayıda malzemeyi günlük hayata taşıyor.

Antalya'da çocukluk yıllarından itibaren kullanılmayan malzemelerden oyuncaklar ve çeşitli figürler yapan Kürşat Gür, 1997 yılında atık malzemeler üzerinde çalışmalarına başladı. 2006 yılında ise kendi atölyesini kurarak çalışmalarını daha profesyonel şekilde sürdürmeye başladı. Yaklaşık 30 yıldır ileri dönüşüm sanatıyla uğraşan Gür, bugüne kadar 200'ün üzerinde atık malzemeyi adeta sanat eserine dönüştürdü. Çalışmalarında bilgisayar parçalarından eski video cihazlarına, matkaplardan elektrikli süpürgelere kadar çok sayıda farklı malzeme kullanıyor. Hobi olarak başladığı bu yolda hurdalık malzemeleri kullandığı teknikle günlük yaşama taşıyan Gür, atölyesini bir sergi alanına çevirdi.

"Her türlü atık malzemeyi estetik kaygıyla dönüştürüyorum"

Gür, çalışmalarına ilişkin, "İleri dönüşüm sanat deniyor buna. Ömrü dolmuş atık malzemeleri tekrar estetik kaygıyla günlük hayatımıza taşıyoruz. Burada bilgisayar ana devre kartlarından distopik bir şehir düşündüm. Eski videoların parçalarını kullandım. Şaryolardan balıklar yaptım. Eski matkaplardan büstler yaptım. Yani her türlü malzemeyi tekrar kullanıyorum" dedi.

"200'den fazla çalışma yaptım"

Sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Gür, "Çocukluktan beri kendimiz tel arabaları yapardık. Oyuncaklarımızı bile kendimiz yapardık. Sonra bir şeyleri birbirine benzetmek, bundan insan olur, bundan kedi olur diye düşünürdük. 2006 yılına kadar amatörce uğraştım. Sonra el becerileriniz gelişiyor, düşünceleriniz değişiyor. 200'ün üzerinde çalışma yaptım" diye konuştu.

İlk çalışmalarını 1997 yılında yaptığını anlatan Gür, o dönemde "ileri dönüşüm" kavramının bugünkü kadar bilinmediğini belirtti. Yaptığı eserlerin çevresi tarafından ilk etapta yeterince ilgi görmediğini belirterek buna rağmen çalışmalarından vazgeçmediğini ifade eden Gür, "1997 yılında denemeleri yaptım. O zaman ileri dönüşüm diye bir anlayış yoktu. Daha doğrusu atık diye bir şey yoktu. Ben de bu atıklardan heykeller yaptım. Herkes '"Bu ne"' diye bakıyordu. Toplumdan karşılık görmeyince bıraktım ama duramadım. Tekrar yine çerden çöpten eserler yapmaya devam ettim" dedi.

"Atıklar hem sanat eserine hem günlük kullanım ürününe dönüşüyor"

Bugüne kadar 200'ün üzerinde çalışma yaptığını belirten Gür, eserlerinin bir bölümünün günlük hayatta kullanılabilir nitelikte olduğunu, bir bölümünün ise dekoratif amaç taşıdığını söyledi. Gür, "Yaptığım ürünler hem günlük hayatımızın içinde işlev kazanabiliyor hem de dekor amaçlı kullanılabiliyor. Örneğin elektrik süpürgesinden bir lamba yaptım. Bu işlevi olan bir ürün. Ama işlevi olmayan, estetik kaygılar taşıyan, evde süs olarak kullanabileceğiniz çalışmalarım da var" ifadelerini kullandı.

Gür, malzemeleri çoğunlukla bit pazarları ve hurdalıklardan temin çevresindeki insanların kullanmadıkları eşyaları da kendisine getirdiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAntalyaYerelÇevreSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 30 yıldır atıkları sanata çeviren Kürşat Gür 200'ü aşkın eser üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei