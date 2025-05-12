Antalya\'da \'Anneler Günü\' Özel Konseri Büyük İlgi Gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) Kadınlar Korosu 'Anneler Günü' özel konseri büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan THM Kadınlar Korosu, 'Anneler Günü' özel konseri ile sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki konser, kadın ağzı türkülerden oluşan seçkin bir repertuvar sundu. Salonu dolduran dinleyiciler, seslendirilen türkülere büyük ilgi gösterdi ve konser boyunca alkışlarla eşlik etti. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Okan Atila, şef Yiğit Aktı'ya konser anısına çiçek takdim etti. - ANTALYA