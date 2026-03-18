Antalya\'da Çanakkale şehitleri anıldı

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde şehit kabirleri ziyaret edilip, kırmızı karanfiller bırakıldı. 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu, vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz" dedi.

Antalya'da Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü çerçevesinde Uncalı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Anma programına Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

"En şerefli, en güzel acı"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu, evlat acısını gururla harmanladığını ifade etti. Ağaroğlu, "Vatanımız için onlar fedailerdi; canlarını, kanlarını bu yolda harcadılar. Bir şehit annesi olarak diyorum ki evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Şehitlik ve evlat acısı belki çok büyük bir acıdır ama en şerefli, en güzel acıdır. Rabbime şükrediyoruz, hamdediyoruz" dedi.

"Emanete sahip çıkacağız"

Düşmanın o gece içeriden geldiğini hatırlatan acılı anne, şehitlerin bıraktığı bayrağı yere düşürmeyeceklerini belirterek, "Benim evladım 15 Temmuz şehidiydi. Düşman maalesef o zaman dışarıdan değildi, vatanın içinden hainlerdi. Şehitlerimizin taşıdığı bu bayrağı bize devrettiler. Biz de bu vatana sahip çıkacağız, onların emanetlerini koruyacağız. Madem ölüm bir kez olacak, o da neden Allah için olmasın? Vatan sağ olsun" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA