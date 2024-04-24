Antalya'da Çocuklar İçin Doğa Temelli Gelişim Atölyesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Antalya'da Çocuklar İçin Doğa Temelli Gelişim Atölyesi Başlatılıyor

Antalya\'da Çocuklar İçin Doğa Temelli Gelişim Atölyesi Başlatılıyor

Muratpaşa Belediyesi, çocukların küçük yaşlarda ekolojik yaşamla tanışabilmesi için 'Doğa Temelli Gelişim Atölyesi' açıyor. Atölye eğitimleri, Uzman Klinik Psikolog Selen Aktürk ve uzman ekip tarafından verilecek. Kayıtlar Turunç Masa üzerinden yapılmaya başlandı.

24.04.2024 10:55  Güncelleme: 11:00
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi çocukların küçük yaşlarda ekolojik yaşamla tanışabilmesi için 'Doğa Temelli Gelişim Atölyesi' başlatıyor.

Türkiye'nin ödüllü ilk ve tek geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere, çevre çalıştayları, çevre festivali, deniz dibi ve yamaç temizlikleriyle çevrecilik faaliyetleri konusunda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Muratpaşa Belediyesi, şimdi de Antalya Orman Okulu ve Terapi Gelişim Enstitüsü işbirliğiyle Doğa Temelli Gelişim Atölyesi açıyor.

Atölye eğitimleri ise Uzman Klinik Psikolog Selen Aktürk ve konusunda uzman ekip tarafından verilecek. 5-6 yaş grubuna verilecek atölye çalışması için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğa bilincinin çocuklara erken yaşlarda kazandırılmasının, kaynakların bilinçsizce tüketildiği dünyanın geleceğini koruma anlamında ilk aşama olduğunu söyledi. Bilinçli nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayan Başkan Uysal, daha önce belediyeye ait kreş bahçelerine kurdukları seralarda çocukların toprakla buluşmasını sağlayarak sebze yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim verdiklerini belirtti, çocukların ekolojik yaşamı yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını aktardı.

Miniklere atölye çalışmasıyla aşılanacak ekolojik yaşam bilinci için başlatılacak Doğa Temelli Gelişim Atölyesi'ne kayıtlar Turunç Masa üzerinden yapılmaya başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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