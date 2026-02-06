6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Antalyalı vatandaşlar mezarı başında anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, afette hayatını kaybedenleri, defnedildikleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda mezarı başında andı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin üçüncü yılında, deprem bölgesinde hayatını kaybedip, memleketleri Antalya'da defnedilen vatandaşlar anıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları başında Kuran-ı Kerim okutuldu. Görevli personel mezarları temizleyerek çiçekleri suladı ve yeni çiçekler dikti. - ANTALYA