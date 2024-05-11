Antalya'da Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği düzenlendi

Antalya\'da Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında pilates etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılara duruş bozuklukları ve fıtık rahatsızlıkları için özel egzersizler öğretildi.

11.05.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda pilates etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılara sıklıkla şikayetçi olunan duruş bozuklukları ve ani, zorlayıcı hareketler sonucu meydana gelen boyun ve bel fıtığı rahatsızlıkları için özel egzersizler de öğretildi.

Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Varol Tanğ, sadece bugün değil her gün sabah sporu yaptırdıklarını söyledi. Tanğ, sabah sporlarında katılımcılara hareketin önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, obeziteden uzak kalma, sağlıklı bir yaşam sürme gibi konularda bilgiler aktardıklarını belirtti.

Dizine protez takılma aşamasına gelmesine rağmen sporla bu rahatsızlığın önüne geçtiğini belirten Fadime Ötgen, her gün belediye tesislerinde spora katıldığını ve günde 10 bin adım attığını dile getirdi. Belediyenin sağladığı ücretsiz imkanlar sayesinde sağlıklı hayata kavuştuğunu söyleyen Ötgen, insanların çevresindeki etkinlikleri takip etmelerini tavsiye etti. 20 yıldır Antalya'da yaşayan Ukraynalı Marina Ören ise bir aydır Muratpaşa Belediyesi antrenörleriyle spor yaptığını söyledi. Doktorlardan fıtık egzersizleri konusunda da bilgiler aldığını aktaran Ören, düzenlenen çalışmadan memnun kaldığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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