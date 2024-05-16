Antalya\'da Engelliler Haftası\'nda özel çocuklar çiçek konseptli defilede

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Engelliler Haftası için düzenlendiği defilede özel çocuklar, aileleriyle çiçek konseptiyle tasarladıkları kıyafetleri kırmızı halıda sergiledi.

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda çok özel bir defileye imza attı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, aileleriyle hazırladığı çiçeklerle süslenmiş baharın gelişini müjdeleyen kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. Antalya Beşiktaşlılar Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nin de destek verdiği Bahar Defilesi'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da yer aldı. Engelsiz Kafe'nin düzenlediği etkinliklere kızı Ecehan'la düzenli katıldığını belirten Yasemin Öğüt, çalışmalar dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. Günler öncesinden çiçek konseptiyle kıyafetler hazırladıklarını anlatan Öğüt, bu tür etkinliklerle toplum üzerinde farkındalığın arttığını da söyledi. - ANTALYA