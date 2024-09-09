Antalya'da Foodfest Gastronomi Festivali'nde 'Karlama' yöntemi dikkat çekti - Son Dakika
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Antalya'da Foodfest Gastronomi Festivali'nde 'Karlama' yöntemi dikkat çekti

Antalya\'da Foodfest Gastronomi Festivali\'nde \'Karlama\' yöntemi dikkat çekti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali'nde, Fethiye'nin dağlarından getirilen doğal karlarla yapılan 'Karlama' yöntemi, sıcak havada serinletici bir alternatif olarak ilgi gördü.

09.09.2024 09:49  Güncelleme: 09:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalin son gününde, Fethiye'nin 2 bin 500 rakımlı dağlarından getirilen doğal karlarla yapılan 'Karlama' yöntemi, Antalya'nın sıcak havasında serinletici bir alternatif olarak dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, Antalyalı vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Festivale katılan esnaflarda ürünlerini tanıtmak için kurulan stantlarda yerini alırken, festivalde 'Karlama' denilen yöntem ile sunum yapan İbrahim Demirel dikkatleri üzerine çekti. Fethiye'nin Seydikemer ilçesindeki yüksek rakımlı dağlık alandan elde edilen doğal karları Antalya'ya getirerek, festivalde serinletici bir seçenek sunan Demirel, yaptığı bu uygulamanın detaylarını anlattı. Demirel, "Fethiye Seydikemer Seki Beldesi'nden yaklaşık 2500 rakımdan getirdiğimiz doğal karları, Antalya'nın kavurucu sıcaklarında serinletici bir alternatif olarak sunuyoruz. Karlama yöntemiyle çeşitli aromalarla karıştırarak soğuk bir şekilde servis ediyoruz," dedi. Daha önce iki kez daha gerçekleştirilen bu festivale bu yılda katıldığını ifade eden Demirel, katılım sağlayan vatandaşlara, portakallı, doğal Gündoğmuş pekmezli, kivili ve yaban mersinli seçenekler sundu.

"Yörük kültüründen gelen bir gelenek"

Antalya'da yaz sıcaklıklarının sabah saatlerinde 33 derece, öğle saatlerinde ise 45 dereceye kadar çıkabildiğini belirten Demirel, "Bu yoğun sıcaklarda serinlemek isteyenler için 'Karlama' yöntemi, oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yörük kültüründen gelen bir gelenek olan Karlama, genellikle pekmez ile tüketiliyor. Karlama pekmez ile tüketilmelidir. Pekmez harici çok tercih edilmez, genelde pekmezli tercih ediliyor. Keçiboynuzu pekmezi ve Gündoğmuş pekmezi ise oldukça popüler," diye ekledi.

"'Karlarma' Antalya'da çok popüler hale geldi"

Fethiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kış boyunca biriktirilen karların Antalya'ya getirildiğini dile getiren Demirel, "Buraya getirdiğimiz karın erimesi bir günü buluyor. Karlamaya olan ilgi oldukça yüksek ve Antalya'da popüler hale geldi" şeklinde konuştu. Demirel'in 'Karlama' uygulaması, Antalya'daki yaz sıcaklarına karşı serinletici bir alternatif sunarken aynı zamanda Yörük kültürünün geleneksel tatlarını da yaşatıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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