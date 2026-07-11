Bozayıların buzlu meyve keyfi - Son Dakika
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Bozayıların buzlu meyve keyfi

Bozayıların buzlu meyve keyfi
11.07.2026 11:53  Güncelleme: 12:09
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Antalya'da etkili olan sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların serinlemesi için buzlu meyve ve sebze kokteylleri veriliyor. Uygulama, hayvanların hem serinlemesini hem de sosyalleşmesini sağlıyor.

Antalya'da etkili olan sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda da yaz sıcaklarına karşı hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla serinletici ve zenginleştirici uygulamalar gerçekleştiriliyor. Park sakinlerine haftanın belirli günlerinde, türlerine ve enerji ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan buzlu meyve ve sebze kokteylleri veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarına karşı koruma altında bulunan hayvanlar için özel uygulamalar hayata geçiriyor. Parkta bulunan bozayılar, lemurlar ve farklı türlerdeki hayvanlar; havuzlar, gölgelik alanlar, su alanlarında, uzman personel tarafından hazırlanan buzlu meyve-sebze takviyeleriyle serinletiliyor.

"Buzlu meyvelerle hem serinliyor hem sosyalleşiyorlar"

Doğal Yaşam Parkı'nda 115 türde yaklaşık bin 500 hayvana ev sahipliği yapıldığını belirten Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaz sıcaklarının özellikle sıcağa duyarlı hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi. Bu nedenle farklı önleyici ve zenginleştirici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arsun, buzlu meyve ve sebze uygulamasının da bunlardan biri olduğunu belirtti. Hayvanların buz kalıpları içerisindeki meyve ve sebzeleri çıkarırken hem serinlediğini hem de doğal davranışlarını sergileyerek sosyal etkileşime girdiğini söyleyen Arsun, "Bu çalışma sadece beslenme desteği değil, aynı zamanda hayvanlarımız için bir zenginleştirme uygulaması. Buzun içerisindeki sebze ve meyveleri çıkarmaya çalışırken vakit geçiriyor, serinliyor ve birbirleriyle etkileşim kuruyorlar" dedi.

Bozayılara haftada iki gün özel takviye

Parkta bulunan 7 bozayının yaz sıcaklarına karşı farklı imkanlarla desteklendiğini belirten Arsun, bozayıların kendilerine ait inleri, iç alanları, kum ve su havuzları ile ağaçlık bölgelerde vakit geçirebildiğini söyledi. Arsun, yaz döneminde bozayıların diyetlerine haftada iki gün sulu meyvelerden hazırlanan dondurulmuş eklemeler yapıldığını kaydetti.

Rasyonlar uzman ekip tarafından hazırlanıyor

Lemurlar ve primatlar için de benzer serinletici uygulamaların yapıldığını ifade eden Arsun, parkta 15 lemurun bulunduğunu belirtti. Farklı türlerdeki hayvanların enerji ihtiyaçlarına göre tüm rasyonların uzman personel tarafından planlandığını, hazırlanan besinlerin ise bakıcılar tarafından düzenli şekilde uygulandığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozayıların buzlu meyve keyfi - Son Dakika

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