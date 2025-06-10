Antalya'da Kadınlardan Savunma Sanatlarına Yoğun Katılım - Son Dakika
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Antalya'da Kadınlardan Savunma Sanatlarına Yoğun Katılım

10.06.2025 18:32
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Savunma Sanatları Eğitimi kursları, kadınların kendilerini koruması ve özgüven kazanmaları için yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde katılımcılar, temel yakın dövüş teknikleri öğreniyor ve kendilerini daha güçlü hissediyorlar.

- Antalyalı kadınlardan savunma sanatları eğitimine yoğun ilgi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların kendilerini koruması, özgüven kazanması ve fiziksel olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla başlattığı "Savunma Sanatları Eğitimi" kurslarına Antalyalı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslar, ücretsiz olarak Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve çocukların güvenliğini ön planda tutan sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. ASFİM bünyesinde başlatılan "Savunma Sanatları Eğitimi" ile katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde temel yakın dövüş teknikleri öğreniyor. Eğitimler hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi destekliyor.

Kadınlar kendini daha güçlü hissediyor

Konyaaltı ASFİM'de düzenlenen derslerde kadınlara; tehdit anında doğru tepki verme, stratejik düşünme, baskı altında karar alma gibi temel savunma becerileri kazandırılıyor. Eğitimlere her yaştan kadın ve çocuk katılım sağlayabiliyor. Haftada iki gün yapılan dersler, iki aylık periyotlar halinde gerçekleştiriliyor.

ASFİM eğitmenlerinden Nur Böcekdere, derslerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kadınlara fiziksel savunma teknikleri ve tehdit anında doğru tepkiler öğretmek üzerine çalışıyoruz. Katılımcılardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kendilerini daha özgüvenli ve güçlü hissettiklerini söylüyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplumsal farkındalığa katkı

Savunma dersi öğrencisi Fatma Kahraman Ayhan da eğitimlerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisine iyi geldiğini ifade etti. Daha önce ASFİM'de reformer, pilates, aerobik gibi kurslara katıldığını belirten Ayhan, "Bu sporu yapabildiğim için mutluyum. İş sonrası burada stres atıyorum, günün yorgunluğunu üzerimden atarak eve yüksek motivasyonla gidiyorum. Ülke şartlarında kadınlar olarak böyle bir eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım ama bu yaşamayacağım anlamına gelmez. O yüzden bu kursu tercih ettim. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu imkanı bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Kadınlardan Savunma Sanatlarına Yoğun Katılım - Son Dakika

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