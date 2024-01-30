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Antalya'da kamyonet ile midibüs çarpıştı, domatesler yola saçıldı - Son Dakika
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Antalya'da kamyonet ile midibüs çarpıştı, domatesler yola saçıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün serasından topladığı domatesleri hale satmak için götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Belediye ekipleri yola saçılan domatesleri temizledi.

Antalya\'da kamyonet ile midibüs çarpıştı, domatesler yola saçıldı
30.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:05
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde domates yüklü kamyonet ile toplu taşıma aracı midibüs çarpıştı.

Kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kamyonet sürücüsünün serasından topladığı domatesleri hale satmak için götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Belediye ekipleri yola saçılan domatesleri temizledi.

Kaynak: AA
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