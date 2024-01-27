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Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Giriliyor - Son Dakika
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Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Giriliyor

Antalya'da hava sıcaklığının 5 derece birden düşmesine rağmen sahillerde kar manzarası eşliğinde denize giriliyor. 60 yaşındaki güreş antrenörü ise kıyıdan yüzlerce metre açılınca yürekleri ağza getiriyor.

Antalya\'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Giriliyor
27.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:05
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Antalya'da hava sıcaklığı 5 derece birden düşmesine rağmen sahillerinde kar manzarası eşliğinde denize giriliyor. 16 yıldır yaz-kış denize giren 60 yaşındaki güreş antrenörü ise kıyıdan yüzlerce metre açılınca yürekleri ağza getiriyor. Herkesin kendini boğulduğunu zannettiği yönünde ihbarlarda bulunduğunu belirten güreş antrenörü, "Sürekli deniz polisi geliyor yanıma, yardım lazım olup olmadığını soruyorlar. Ben ise açıkta yunus ve fok balıklarıyla oyun oynuyorum" dedi.

Turizm kenti Antalya'da son iki gündür geçtiğimiz haftaya nazaran soğuk hava dalgası hakim oluyor. Bey Dağları'na kar yağışının başlamasıyla birlikte kentte sıcaklık 5 derece kadar düşüp bugün öğle saatlerinde 15 derece, nem oranı yüzde 32, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Soğuk havadan dolayı Konyaaltı Sahili'nde boşluklar göze çarparken, deniz tutkunu bazı vatandaşlar ise Antalya'ya göre soğuk denilecek havada denize girmeyi ihmal etmedi. Sahilde, kar manzarası eşliğinde denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler ve balık tutanların da olduğu gözlendi.

"Sürekli deniz polisi geliyor yanıma"

Denize girenlerden 60 yaşında Güreş Antrenörü Şerafettin Uysal ise kıyıdan yüzlerce metre açıldı. Neredeyse görünmeyecek kadar açılan Uysal, yaklaşık 1 saatlik yüzme turunu tamamladıktan sonra kıyıya döndü. Açıkta yüzmenin apayrı bir heyecan olduğunu aktaran Uysal, seyir terasından kendisini açıkta görenlerin boğulma ihbarında bulunduğunu belirterek, "Orası çok heyecanlı, zaten o heyecanı yaşamaya gidiyorsun. Yukarıdan dürbünle izliyorlar ve denizde canlı var diye ihbarda bulunuyorlar. Zaman zaman deniz polisi geliyor yanıma, yardım lazım olup olmadığını soruyorlar. Şu anda poyraz var poyrazda geri gelmek çok zor, ama biz alışığız. Açıkta yunus ve fok balığı çok geliyor. Gelip benimle oynamak istiyorlar. Zararı olmuyor ama insan yine de tedirgin oluyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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