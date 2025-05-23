Antalya\'da Kayalıklarda Telef Olan İnek Bulundu

Antalya'da kayalıklarda telef olan inek bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Denizkent Sahilinde denize girmek isteyen vatandaşlar kayalıklar üzerinde gördükleri manzaraya inanamadılar. Denizde telef olan ineği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiler.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizkent Sahili'nde meydana geldi. Sahilde denize girmek için gelen ve etrafa yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun nedeninin kayalıklar üzerindeki telef olmuş inek olduğunu fark ettiler. Denize girmek ve piknik yapmak için gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan koku nedeniyle denize girmeden geri dönerken, çocuklardan oluşan az sayıda vatandaş ise denize girmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların kokunun nedenini bulabilmek için çevreyi kontrol etmesinin ardından kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağındaki kayalıkların üzerindeki ineğin telef olduğu anlaşıldı.

Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen ineğin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.