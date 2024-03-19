Antalya\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanına kazandırdığı kapalı pazar yeri ile park alanı projeleri hizmete açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşların mağduriyetini giderirken, bir yandan da bölgenin sosyal donatı ihtiyacını giderecek projeleri faaliyete geçiriyor. Başkan Böcek tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesi tamamlandı. 6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip, 210 pazarcı yeri, 130 araçlık otopark alanına sahip olacak şeklinde planlanan iki katlı kapalı pazar yeri yaklaşık 60 milyon liraya mal oldu.

Yeni bir yaşam alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanına 27 bin 275 metrekarelik yeni bir park da kazandırdı. Yürüyüş yolları, yeşil alan, bisiklet yolu, basketbol sahası, çocuk oyun ve açık hava spor alanları, sosyal tesis ve kafeteryalarıyla Kepez ve Santral Mahallesi'nde yepyeni bir yaşam alanı oluştu.

Başkan Böcek, tamamlanan her iki projeyi 20 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenecek açılış töreniyle halkın hizmetine sunacak. - ANTALYA