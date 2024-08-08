Antalya'da Mavi Bayraklı Erenkuş Plajında Su Jimnastiği Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Antalya'da Mavi Bayraklı Erenkuş Plajında Su Jimnastiği Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Antalya\'da Mavi Bayraklı Erenkuş Plajında Su Jimnastiği Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen su jimnastiği kursu, Mavi Bayraklı Erenkuş plajında haftada üç gün gerçekleşiyor ve yoğun ilgi görüyor. Kursa yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çocuk, genç ve yetişkinler de katılıyor.

08.08.2024 10:48  Güncelleme: 10:55
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin falez sahil bandında yer alan Mavi Bayraklı Erenkuş plajında haftada üç gün düzenlenen su jimnastiği kursu yoğun ilgiyle gerçekleşiyor.

Muratpaşa Belediyesinin sağlıklı yaşam projesi 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 22 branş ve 26 tesiste devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ücretsiz kurslar, 6 Eylül'e kadar sürecek. Kurslar içinde belediyenin mavi bayraklı Erenkuş falez halk plajında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenen su jimnastiği kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa sadece kayıt yaptıranlar değil yerli ve yabancı turistler de katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Eylem Perçin, "Kursumuz, 8.30 ile 9.30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Pek çok spor dalından karma hareketlerin bulunduğu kursumuza rağbet genellikle fizik tedavi hastalarından geliyor. Muratpaşa'mızın güzel doğasında, falezlerin tertemiz sularında neşeyle derslerimizi tamamlıyoruz" dedi.

"İyi ki gelmişim"

Kursiyerlerden Nezahat Kendigül, "Buraya bir buçuk ay önce arkadaşımın tavsiyesiyle ve merakla geldim. Menisküs hastasıyım ve doktorum ameliyat önermişti. Duyduğumda açıkçası bir faydası olur mu diye düşündüm. Ancak kısa zamanda şikayetlerim tamamen geçti. Şişliklerim indi ve dizim için kullandığım aparatlara ihtiyaç duymuyorum. İyi ki gelmişim. Kendi bedenini tanımak isteyen herkese tavsiye ettiğim bir etkinlik" diye konuştu.

"Su jimnastiği sayesinde yürüdü"

69 yaşındaki Saliha Bayraktar ise düşme sonucu yaşadığı omurga kırığının tedavisinde su jimnastiğinin çok faydasını gördüğünü söyledi. Bayraktar, "Geçen sene sırtüstü düştüm ve omurgam kırıldı. Muratpaşa Belediyesinin havuzunda su jimnastiğine başladım. İlk dönemler yürüyemiyordum. Hocaların yardımıyla havuza girebiliyordum. Şimdi denizde devam ediyorum. Çok şükür yürüyebiliyorum ve hareket edebiliyorum. Ben sağlığıma burada kavuştum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Mavi Bayraklı Erenkuş Plajında Su Jimnastiği Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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