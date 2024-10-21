Antalya'da Metruk Gecekonduda 5. Yangın

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Daha önce 4 kez yangın çıkan metruk gecekondu bir kez daha yandı

ANTALYA - Antalya'da metruk bina çıkan yangın sonucu küle döndü. Uzun süredir kullanılamayan ve madde bağımlılarının mekanı olduğu öğrenilen boş ikametin daha öncede 4 kez yandığı öğrenildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun bahçe kısmında bulunan ağaçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile alevler çevrede bulunan diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatırken, madde bağımlıları tarafından da kullanılan metruk gecekondu da daha öncede 4 kez yangın çıktığı öğrenildi.