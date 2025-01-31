Antalya'da Ocak'ta Yaz Keyfi - Son Dakika
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Antalya'da Ocak'ta Yaz Keyfi

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Antalya'da Ocak ayında sıcak hava, Konyaaltı Sahili'ni dolduran turistlerle keyifli anlar sunuyor.

31.01.2025 21:24
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Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor

ANTALYA - Antalya'da Ocak ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.

Turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yurdun birçok kesiminde soğuk ve sert kış şartları etkili olurken Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun ise 19 derece olarak ölçüldüğü turizm kentinde mevsim normallerinin üzerinden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu. Birçok vatandaş sahile yakın yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, kumsalda denizin keyfini çıkardı.

"Burası bir cennet"

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek Konyaaltı'na gelen vatandaşlardan Songül Yiğitşah, "Hava çok güzel. Antalya dünyanın en güzel memleketlerinden birisi diyebilirim. Gaziantepliyiz, burada 7 yıldır ikamet ediyoruz. Memleketten kayınvalidem geldi. O'nu gezdirmeye çıkarttık. Bugün hava gerçekten çok güzel. Çok soğuk değil, zaten buranın hiç kışı yok. Burada tatil yapıyoruz, gerçekten güzel bir yer. Herkes burada denize giriyor. Oğlum Çanakkale'den soğuğun içinden geldi, buradaki havayı görünce şaşırdı. 'Anne, burası bir cennet' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Ocak'ta Yaz Keyfi - Son Dakika

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