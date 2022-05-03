Antalya'da ölüme meydan okuyan bayram pozları - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ölüme meydan okuyan bayram pozları

03.05.2022 00:58
Antalya'da ölüme meydan okuyan bayram pozları

Antalya'da 25 metre yüksekliğindeki falezlerde arkalarına dünyaca ünlü sahili alan gençler fotoğraf çekinme yarışına girdi.

Antalya'da 25 metre yüksekliğindeki falezlerde arkalarına dünyaca ünlü sahili alan gençler fotoğraf çekinme yarışına girdi. Uçurum kenarına kadar gelen gençler tehlikeye aldırış etmeden birbirlerinin fotoğrafını çekerken, bir başka olayda ise bir genç falezlerin tepesinden adeta ölümüne denize atladı.

Antalya'da varyant seyir terasına yakın kısımdaki 25 metrelik falezlere gelen 4 genç, bayram yoğunluğunun yaşandığı sahili arkalarına alarak fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye attı. İlk olarak inişin yasak olduğu bölgeden falezlere tırmanan gençler zirveye ulaştı. Burada bir süre kayalık kısımlarda şakalaşan gençler, ardından uçurum kenarına gelerek arkalarına dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni alıp birbirlerinin fotoğrafını çekti. Gençlerin tehlikeli fotoğraf çekimi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

25 metreden denize atladı

Aynı bölgede bir süre önce çekilen görüntü de tehlikeyi gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, gencin denize girmek için 25 metrelik yükseklikten balıklama atlaması yer aldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Antalya Valisi Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı'nı kutladı Antalya Valisi Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Antalya, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da ölüme meydan okuyan bayram pozları - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:18:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da ölüme meydan okuyan bayram pozları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement