 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan orman emekçileri için veda yemeği düzenlendi. Yemekte, emekli olan orman personellerine plaket takdim edildi.

Antalya\'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi
07.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan orman emekçileri için veda yemeği düzenlendi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin katılımıyla düzenlenen yemekte, emekli olan orman personellerine plaket takdim edildi.

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, kurumdan emekli olan orman personelleri için veda yemeği düzenledi. Gazipaşa Öğretmenevi'nde düzenlenen yemeğe, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Engin Atlı, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Öz-Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Ramazan Gün, Öz-Orman İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ali Şişhaneci, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve idari personel ve işçiler katıldı. Birlikte yenen yemeğin ardından konuşama yapan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici kurumdan emekli olan orman personellerine teşekkür edip, sağlıklı ve mutu bir emeklilik hayatı diledi. Konuşmanın akabinde, emekli olan orman personellerine plaket takdim edildi. Program sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Orman İşletme Müdürlüğü, Gazipaşa, Antalya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement