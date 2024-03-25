Antalya'da Orman Haftası kutlamaları: Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri fidan dikti - Son Dakika
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Antalya'da Orman Haftası kutlamaları: Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri fidan dikti

Antalya\'da Orman Haftası kutlamaları: Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri fidan dikti

Antalya'nın Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri, 21-26 Mart Orman Haftası'nı ormanlık alana fidanlar dikerek kutladılar. Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu 2-A Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri İhsan Bilici eşliğinde, Demirli Çeşme Orman Deposu yakınlarında bulunan ormanlık alanda 'Geleceğe Nefes' sloganı ile fidan diktiler. Etkinlikte öğrenciler, fidanlara can suyu vererek doğaya olan bağlılıklarını arttırmayı ve ormanların insan hayatı için önemini anlatmayı amaçladılar.

25.03.2024 15:14
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Antalya'nın Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri, 21-26 Mart Orman Haftası'nı ormanlık alana fidanlar dikerek kutladılar.

21-26 Mart Orman Haftası'nı kutlayan Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu 2-A Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri İhsan Bilici eşliğinde, Demirli Çeşme Orman Deposu yakınlarında bulunan ormanlık alanda "Geleceğe Nefes" sloganı ile fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından ise diktikleri fidanlara can suyu verdiler. Öğrencilerin doğaya olan bağlılıklarını arttırmak ve ormanların insan hayatı için önemini anlatmak için düzenlenen etkinlik, öğrencilerin çeşitli fidanlar dikerek öğretmenleri ile toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Orman Haftası kutlamaları: Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri fidan dikti - Son Dakika

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