Antalya'da Park Halindeki Motosiklet Yangını Daireye Sıçradı - Son Dakika
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Antalya'da Park Halindeki Motosiklet Yangını Daireye Sıçradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir motosikletin yanması sonucu alevler giriş kattaki daireye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü, motosiklet tamamen küle dönerken dairede maddi hasar oluştu.

19.02.2025 23:07
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Park halindeki motosiklette çıkan yangın daireye sıçradı

itfaiye tarafından söndürülen yangına motosiklet küle döndü, dairde hasar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'da apartman otoparkında park halindeki motosiklette çıkan yangında alevler giriş kattaki daireye de sıçradı. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden birisine ait olduğu öğrenilen park halindeki 07 BAP 479 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedende yanmaya başladı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede büyüyen alevler giriş katta bulunan daireye de sıçradı.

Dairede maddi hasar oluştu

İhbarla verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek alevler üst katlara üst katlara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kültür Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaşlar, "Komşular hemen koşmuş, yanında bir araçta varmış. Neredeyse araçta yanıyormuş. İtfaiye zamanında gelip müdahale etmese binanın üst katları yanacakmış neredeyse. Evin içine de sıçramış. Neden çıktığı şu anda belli değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Park Halindeki Motosiklet Yangını Daireye Sıçradı - Son Dakika

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