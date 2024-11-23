Antalya'da Personel için Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi - Son Dakika
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Antalya'da Personel için Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Antalya\'da Personel için Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında belediye personeline 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi düzenledi. Eğitimde öfkenin yönetimi ve mizahın rolü vurgulandı.

23.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında belediye personeline yönelik "Öfke ve Öfke Kontrolü" eğitimi düzenledi. Eğitimde öfkenin doğru yönetilmediğinde hem bireysel hem de kurumsal anlamda sorunlara yol açabileceğine vurgu yapılırken, ayrıca mizahın gücüne de değinildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye personeline 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi düzenlendi. Yerel Eşitlik Eylem Planı Kapsamında gerçekleşen hizmet içi eğitim, personelin bireysel ve kurumsal anlamda sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen eğitime, şube müdürleri ve belediye personeli katılım sağladı.

"Öfke doğru yönetilmeli"

Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezlerinde görev yapan Psikolog Şakir Üzülen, eğitimde öfkenin insan yaşamındaki yerini ve etkilerini açıklarken, doğru yönetilmediğinde hem bireysel hem de kurumsal alanda sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Öfkenin fizyolojik belirtilerinden bahseden Üzülen, "Kalp çarpıntısı, terleme gibi tepkiler doğal birer savunma mekanizmasıdır. Ancak, bazen gerçek bir tehdit olmadan da bu tepkileri yaşayabiliriz. Bu da kaygı ve öfkeyi tetikleyen bilişsel çarpıtmalardan kaynaklanır" dedi.

"Öfke kontrolünde mizahın gücü"

Eğitimde, öfkenin kontrol altına alınmasında mizahın gücüne de değinildi. Üzülen, "Mizah, öfkenin yoğunluğunu azaltabilir. Ancak bunu bir saldırı aracı olarak değil, kendimizi sakinleştirmek için kullanmalıyız" diyerek, duyguların sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin önemini vurguladı.

"Dur, Düşün, Davran"

Özellikle iletişimde "Ben Dili" kullanımına dikkat çeken Üzülen, "Karşı tarafa 'Sen beni incitiyorsun' demek yerine, 'Bu davranışın beni üzdü' şeklinde yaklaşmak hem öfkeyi hem de iletişimdeki gerginliği azaltır" ifadelerini kullandı. Katılımcılar, eğitimin interaktif kısmında kendi deneyimlerini paylaşırken, uygulamalı olarak sunulan "Dur, Düşün, Davran" yöntemiyle öfke anında daha sağlıklı kararlar almanın yollarını öğrendi. Eğitim, hem profesyonel hem de kişisel hayatta uygulanabilecek pratik önerilerle son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Personel için Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi - Son Dakika

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