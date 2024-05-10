Antalya'da Polis Dron Destekli Trafik Denetiminde Çalıntı Motosiklet Zorluğu - Son Dakika
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Antalya'da Polis Dron Destekli Trafik Denetiminde Çalıntı Motosiklet Zorluğu

Antalya\'da Polis Dron Destekli Trafik Denetiminde Çalıntı Motosiklet Zorluğu

Antalya'da polisin dron destekli trafik denetiminde, vefat eden babasından 4 mirasçıya kalan motosikletin geçmiş dönem sahiplerinin çalıntı kaydını düşmemesi, trafik denetimine takılan genci zor durumda bıraktı. Genç adam motosikletin sahibi olduğunu veraset ilamıyla ispatlarken, otoparka çektirilen motosikletin plakasını kayıtlardan düşürmek için emniyetin yolunu tuttu.

10.05.2024 15:49
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Antalya'da polisin dron destekli trafik denetiminde, vefat eden babasından 4 mirasçıya kalan motosikletin geçmiş dönem sahiplerinin çalıntı kaydını düşmemesi, trafik denetimine takılan genci zor durumda bıraktı. Genç adam motosikletin sahibi olduğunu veraset ilamıyla ispatlarken, otoparka çektirilen motosikletin plakasını kayıtlardan düşürmek için emniyetin yolunu tuttu.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı. İl genelinde yapılan uygulamalarda eksikleri bulunan ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı. Namık Kemal Bulvarı Dokuma Park önünde dron destekli yapılan denetimlerde bazı sürücülere de emniyet kemeri takmamaktan dolayı ceza kesildi.

Uzun süre dil döktü

Denetimlere takılan bir motosiklet sürücü ile polis arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Vefat eden babasından 4 mirasçıya kalan motosikletin geçmiş dönem sahiplerinin çalıntı kaydını düşmemesi nedeniyle, trafik denetimine takılan genç zor durumda kaldı. Trafik ekipleri tarafından aynası bulunmadığı için durdurulan 33 LT 203 plakalı motosikletin detaylı sorgusunda 2016 yılından çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi. Oğuzhan Karaduman (27), motosikletin sahibi olduğunu veraset ilamı ile ispatlarken, polis ise motosikleti yine de bağlamak zorunda olduğunu ve plakanın değişmesi gerektiğini aktardı. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsü motosikletin üzerinde çalıntı kaydı bulunduğunu ve sistemde birden fazla sahibi bulunduğunu belirtmesine rağmen Karaduman aracını bağlatmamak için ekiplere uzun süre dil döktü. Tüm çabaları yetersiz kalan Karaduman'ın motosikleti eksikleri giderilinceye kadar trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Genç adam da motosikletin plakasını kayıtlardan düşürmek için emniyetin yolunu tuttu.

Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında uygulamaya giren Begüm Arslan Çetin isimli araç sürücüsü ise kendisinin de bir polis çocuğu olduğunu belirterek, "Her geçen gün biraz daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Eskiden emniyet kemeri takmazdık, artık hepimiz bu alışkanlığı edindik bu tür kontroller sayesinde" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Polis Dron Destekli Trafik Denetiminde Çalıntı Motosiklet Zorluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Polis Dron Destekli Trafik Denetiminde Çalıntı Motosiklet Zorluğu - Son Dakika
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