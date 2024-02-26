Antalya\'da Taksicilere Ücretsiz Kamera Güvenlik Sistemi Takılacak

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son günlerde taksici esnafına yönelik artan şiddet olaylarından sonra kentteki taksicileri sevindirecek bir müjde verdi. Böcek, Antalya merkez ve ilçelerdeki 6 bin 615 taksiye ücretsiz olarak kamera güvenlik sistemi ile yolcu ve sürücü panik butonu takacaklarını açıkladı.

Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, toplantı sonrasında, Antalyalı taksi esnafını sevindirecek önemli bir karar aldıklarını açıkladı. Başkan Böcek, son günlerde artan şiddet olaylarının taksici esnafına yansıdığına dikkat çekerek, evine ekmek götürmek derdinde olan taksici esnafının maruz kaldığı şiddet ve cinayetlerin toplumu derinden yaraladığını söyledi.

"6 bin 515 taksiye takılacak"

Son olarak İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin hunharca öldürülmesinden sonra taksi şoförlerinin ve yolcuların güvenliğinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteğini belirten Böcek, "Yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya merkez ve ilçelerimizdeki 6 bin 615 taksimize kamera güvenlik sistemi ile yolcu ve sürücü panik butonu takma kararı aldık" dedi.

"Barış ve güven içinde yolculuk"

Antalyalı taksi esnafına alınan bu kararın hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, "Sistem hem araç içinde kayıt tutarken hem de merkezimizdeki sunucularımıza tutulan kayıtları aktaracaktır. Şoförler odamız ve emniyet müdürlüğümüz iş birliği ile araç içinde oluşan acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecektir. Barışın ve huzurun kenti için güvenliği arttıracak her türlü önlemi bu ve farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sürpriz oldu"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise Başkan Muhittin Böcek'in aldığı bu karardan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Toplantı öncesinde böyle bir kararın açıklanacağını bilmiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Esnaf dostu olan, her zaman yanımızda gördüğümüz Muhittin Başkan'a tüm taksici esnafımız adına teşekkür ederim. Araçların içerisine kamera takılmasıyla ilgili karar Bakanlık kararı ile Haziran ayına kadar uzatılmıştı. Bugün bu kararla çok mutlu olduk. Taksici esnafı olarak taşıyan ve taşınanın mutlu olduğu bir Antalya'da 25 milyon yerli ve yabancı misafire elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA