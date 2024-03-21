Antalya\'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri BATEM Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. İlker Kurbetli ile Ziraat Yüksek Mühendisi Nazlı Karagöz tarafından Gazipaşa'da "Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar" konulu seminer düzenlendi.
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gazipaşa Öğretmenevi'nde "Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar" konulu seminer düzenlendi. Saat 11.00'de gerçekleşen toplantıya Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Mühendisleri, muhtarlar ve tropik meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler ile çiftçiler katıldı.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. İlker Kurbetli ile Ziraat Yüksek Mühendisi Nazlı Karagöz tarafından verilen seminerde tropik meyvelerde hastalık ve zararlılar hakkında sunum eşliğinde dinleyicilere bilgiler aktarıldı. Değişen iklim ve pazar şartları karşısında üreticilerin pazar değeri yüksek ürünlere yönelmesinin çiftçiliğin sürdürülebilir olması adına önemli olduğunun vurgulandığı seminerde tropikal meyve üretim ve yaygınlaştırma adına da kalıcı bir alt yapı oluşturmak adına eğitimlerin devam edileceği belirtildi.
Seminer ardından ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ve Ziraat Mühendisleri ile birlikte Gazipaşa'daki avokado ve muz bahçelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. - ANTALYA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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