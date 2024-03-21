Antalya'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi

Antalya\'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından "Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar" konulu seminer düzenlendi. Seminerde, tropik meyvelerde hastalık ve zararlılar hakkında bilgiler aktarıldı ve tropikal meyve üretimine yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

21.03.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri BATEM Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. İlker Kurbetli ile Ziraat Yüksek Mühendisi Nazlı Karagöz tarafından Gazipaşa'da "Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar" konulu seminer düzenlendi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gazipaşa Öğretmenevi'nde "Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar" konulu seminer düzenlendi. Saat 11.00'de gerçekleşen toplantıya Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Mühendisleri, muhtarlar ve tropik meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler ile çiftçiler katıldı.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. İlker Kurbetli ile Ziraat Yüksek Mühendisi Nazlı Karagöz tarafından verilen seminerde tropik meyvelerde hastalık ve zararlılar hakkında sunum eşliğinde dinleyicilere bilgiler aktarıldı. Değişen iklim ve pazar şartları karşısında üreticilerin pazar değeri yüksek ürünlere yönelmesinin çiftçiliğin sürdürülebilir olması adına önemli olduğunun vurgulandığı seminerde tropikal meyve üretim ve yaygınlaştırma adına da kalıcı bir alt yapı oluşturmak adına eğitimlerin devam edileceği belirtildi.

Seminer ardından ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ve Ziraat Mühendisleri ile birlikte Gazipaşa'daki avokado ve muz bahçelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:07 Rakam bile verdi Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri Rakam bile verdi! Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:37 Haiti’de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı Haiti'de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 18:19:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Tropik Meyvelerde Hastalık ve Zararlılar Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement