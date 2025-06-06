Antalya\'da Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hijyenik ve ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu, Yeşilbahçe ve Döşemealtı'ndaki üç farklı noktadaki kesim işlemleri uzman kasaplar ve veteriner hekimler gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda kurulan kesim noktalarında veteriner hekimlerin kontrolünde ve uzman kasaplar tarafından yapılan kesimler, sağlıklı ve hijyenik şartlarda gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar, sıra sistemiyle işlemlerini rahatça tamamlıyor. Numara alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde kısa sürede kurbanlarını kestirip parçalanmış şekilde teslim alıyor.

Veteriner kontrolünde uzman kasaplar kesiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı veteriner hekimlerin denetiminde yürütülen kesim işlemleri, sıcak hava şartları da göz önünde bulundurularak hızlı ve temiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Antalyalılar, ücretsiz ve hijyenik ortamda sunulan bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA