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Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilk yardım eğitimi verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim çalışmasıyla, muhtemel sağlık sorunlarında bilinçli şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Antalya\'da Vefa Sosyal Destek Grubu\'na ilk yardım eğitimi verildi
25.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:34
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Antalya'nın Gazipaşa, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilk yardım eğitimi verildi.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İkbal Şahiner tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilk yardım eğitimi verildi. Sağlık ekipleri tarafından verilen eğitime Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları katıldı. Eğitim çalışmasıyla, meydana gelen muhtemel sağlık sorunlarında bilinçli şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

"Her birey ilk yardım eğitimi almalıdır"

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, "İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizin tüm mahallelerinde faaliyette bulunan Vefa ekibimize ilk yardım eğitimi verildi. İlk yardım eğitimi için desteğini esirgemeyen İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Eşşe Çelik ve İkbal Şahiner başta olmak üzere eğitim veren sağlık görevlilerimize teşekkür ederim. İlk yardım eğitimi, yaşam kurtarma becerilerini öğretmenin yanı sıra, insanların kendi kendilerine yardım edebilmelerini de sağlar. İlk yardım becerileri, acil durumların etkisini azaltır ve hasta veya yaralı kişinin tedavi sürecinde de önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bu nedenle aslında her birey ilk yardım eğitimi alarak kendisini belirli bir donanım çerçevesinde geliştirmeli ve muhtemel sağlıkla ilgili yaşanan sorunlarda doğru, bilinçli müdahale edebilmelidir. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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