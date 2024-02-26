Antalya\'da Yağış Öncesi Temizlik Çalışması

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Meteoroloji'nin Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri için yaptığı sarı kod uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü alt geçitlerde ve yağmur suyu giderlerinde sabah saatlerinden itibaren önlem amaçlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin izlerini silmeye çalışılan Antalya'da, meteoroloji tarafından Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri için sarı kod uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracağının belirtilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen çalışma bünyesinde olabilecek bir tıkanıklığa karşı alt geçitlerdeki giderler ve yağmur suyu giderleri kontrol edildi ve tazyikli su ile temizlendi. - ANTALYA