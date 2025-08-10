Antalya\'da Yaralı Yavru Kediye Vatandaşlardan Destek

Antalya'da sokakta yaralı yavru kediyi fark eden vatandaşlar, onu hayatta tutmak için adeta seferber oldu. Kediye su ve mama verip hayatta tutulmaya çalışılan yavru kedi, tedavi edilmek üzere hayvan bakımevine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi'nde dün akşam yaralı bir yavru kediyi gören vatandaşlar, seferber oldu. Marketten eve dönen Atyen Sadak, yol kenarında can çekişen yavru kediyi fark etti. Sadak, "Aslında ben çok korkarım ama başında bekledim. Oğlumu aradım, ekipleri arasın diye. Komşumu da çağırdım" dedi. Yaralı yavru kedi, kendi çabasıyla tenekelerin altına girerek korunmaya çalıştı.

Vatandaşlar kediyi su ve mama vererek hayatta tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yaralı yavru kediyi kurtararak tedavi altına aldı. - ANTALYA