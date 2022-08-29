Engelliler denizin tadını Engelsiz Plaj 'da çıkartıyor - Son Dakika
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Engelliler denizin tadını Engelsiz Plaj 'da çıkartıyor

29.08.2022 10:48
Engelliler denizin tadını Engelsiz Plaj 'da çıkartıyor

Antalya'da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı, sıcak yaz günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı, sıcak yaz günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Asansör, kabin ve rampa platformu

Konyaaltı Sahili'ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj'da, fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar, duşlar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denize girebiliyor. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran engelli bireyler bu hizmetten oldukça memnun.

Plajda rahatlıkla denize girebildiğini ifade eden Zeynep Kubilay, "Buraya severek her yaz geliyorum. En başta engelli araç park yeri olması bizlere büyük kolaylık, akülü sandalye kullanıyorum ve rampalı platform sayesinde rahatça sahile inebiliyorum. Şezlongları, asansör sistemi ve duşları bizlere uygun ve kolaylık sağlıyor. Personel bizimle yakından ilgili. Çok memnunum" diye konuştu. Yürüme engeli bulunan Tayfun Jüpiter, 3 yazdır plaja geldiğini söyleyerek, "Engelsiz plaja gelmekten çok mutlu oluyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelliler denizin tadını Engelsiz Plaj 'da çıkartıyor - Son Dakika

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