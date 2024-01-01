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Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler' Grubu 2024 Yılını Denize Girerek Karşıladı - Son Dakika
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Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler' Grubu 2024 Yılını Denize Girerek Karşıladı

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren 20 kişilik grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı. Grup üyeleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle sahilde vakit geçirdikten sonra saat 00.00'da denize girdi. Denize girenler, havai fişekler eşliğinde yeni yılı kutladı. Grup üyeleri, denize girmenin sağlıklı olduğunu belirtti.

Antalya\'da \'Yaz Kış Denize Girenler\' Grubu 2024 Yılını Denize Girerek Karşıladı
01.01.2024 - 00:37,
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Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamı ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 20 kişilik grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler' adlı grup üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde grup üyeleri kendilerini hava sıcaklığının 12, deniz sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü sahilde sulara bıraktı. Grup üyeleri bir süre denizde kulaç atarak, yanlarında getirdikleri Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini açtı. Aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı.

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Abdullah Kurk, "Yeni yıl bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Deniz dışarıdan daha sıcak, nice mutlu yıllara. Biz yaz kış girdiğimiz için soğuk hissetmiyoruz" dedi.

Denize girmenin son derece sağlıklı olduğuna dikkat çeken Nail Avcı da, "Bu güzel denizde 100'üncü yılımız kutlu olsun. Bu yıl da denize girerek yeni yıla girdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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