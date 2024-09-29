Antalya'da Yeni Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Yeni Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Antalya\'da Yeni Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'nun Kundu Mahallesi'nde yeni bir köprü inşaatını tamamlamak üzere. 32 metre uzunluğundaki köprü, mevcut köprünün yetersizliğini giderecek ve bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak.

29.09.2024 11:08  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde yapımına başladığı yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'nde yeni köprü inşa ediyor. Kundu Mahallesi'nde bulunan 50 yıllık Özlü Köyü Acısu Deresi Köprüsü'nün yanına yapılan yeni köprü 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre genişliğinde olacak. Kundu Mahallesi, Karaçalı Mahallesi ve havalimanını birbirine bağlayan ve özellikle yaz aylarında yaşanan turist yoğunluğu sebebiyle trafiğin aksamasına neden olan ilk köprünün yanına yapılan yeni köprüyle birlikte daha rahat ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

Önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak

KDV hariç 16 milyon 750 bin TL yatırım maliyetine sahip olan köprüdeki çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanarak, halkın kullanımına açılması amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Gamze Kılınç, mevcut köprünün yetersizliği dolayısıyla, gelen talepler doğrultusunda yeni köprü yapımı kararının alındığını belirterek, "16 adet, 30 metre uzunluğunda fore kazıklı ve 4 prefabrik kirişiyle birlikte oturacak olan köprü, iki yönlü geçiş imkanı sağlamış olacak. Ulaşım güvenli hale gelirken trafik rahatlayacak" dedi.

Muhtar'dan teşekkür

Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, " Köprümüz çok dardı ve yeterli olmuyordu, iki araç geçemiyordu. Özellikle oteller bölgesi olduğu için yoğunluk fazla oluyordu. Bu sorunları Başkanımız Muhittin Böcek'e ilettik ve sağ olsun o da bu sorunu çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlarımız artık rahat edecek. Turizm sektörünün de gelişimine katkı sağlamış olacak. Bundan sonra sorun yaşamayacağımız için mutluyuz. Tüm mahalleli adına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, antalya, İnşaat, Turizm, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Yeni Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement