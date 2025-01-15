Antalya\'daki Mola Evleri, Özel Bireylere ve Ailelerine Destek Oluyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mola Evleri özel bireyler ve ailelerinin ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olmaya devam ediyor. Özel bireyler mola evlerinde keyifli vakit geçirirken, aileler de kendine zaman ayırma imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kepez ilçesindeki Demirgül Mola Evi, Muratpaşa ilçesindeki Falez Mola Evi ve Konyaaltı ilçesindeki Pınarbaşı Mola Evleri ile özel bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları zaman sağlanıyor. Mola Evleri'nde kaldıkları süre zarfında kaliteli zaman geçirerek diğer akranları ile sosyalleşebilen özel bireyler için ilgi beceri ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler düzenlenerek, eğlenceli zamanlar geçirmelerine imkan sağlanıyor.

Özel bireylerin ailelerine nefes alma molası

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürü Fatin Iltar, Mola Evleri ile engelli bireylerin ailelerine nefes aldırmayı amaçladıklarını söyledi. Iltar, "Engelli bireyleri olan ailelerin kendilerine zaman ayırabileceği, bir hizmet sunuyoruz. Başvuruda bulunan aileler, belediyemize ait özel donanımlı araçlarla adreslerinden alınarak Mola Evlerine getiriliyor. Burada engelli bireylerimiz ailelerin ihtiyaç süresi boyunca misafir ediliyorlar. İşlerini tamamlayan aileler, bizimle tekrar iletişime geçtiklerinde bireyleri tekrar evlerine ulaştırıyoruz. 3 yaşından itibaren, yatağa bağlı olmayan her özel birey bu hizmetten faydalanabiliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireylerimiz için asansörlü araçlarımızla güvenli bir ulaşım sağlıyoruz" dedi.

"Özel bireylere özel etkinlikler"

Mola Evleri'nin amacının yalnızca ulaşım ve bakım sağlamakla sınırlı olmadığını söyleyen Mola Evi Koordinatörü Gonca Ersoy, bireylerin keyifli vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Ailelerin randevu sistemiyle başvurduğunu aktaran Gonca Ersoy, "Gelen bireylerin engel tanılarına ve yeteneklerine göre aktiviteler planlıyoruz. Burada bireylerin hoşça vakit geçirmesi önceliğimiz. Çocuklara 'Bugün ne yapmak istersiniz? Günümüzü nasıl geçirelim?' gibi sorular sorarak onların tercihlerini önceliklendiriyoruz. Mola Evleri bir okul ya da rehabilitasyon merkezi değil, bu nedenle bireylerimiz fiziksel ve hava şartlarına göre ne yapmak istiyorlarsa onları gerçekleştiriyoruz. Müzik, boyama, animasyon izleme gibi aktiviteler ve hava güzelse bahçe etkinlikleri düzenleyerek keyifli bir ortam sunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA