Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi - Son Dakika
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Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi

03.08.2022 16:46
Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü personeli, yerli yabancı binlerce kişinin zaman geçirdiği Konyaaltı Sahili'nde vatandaşları boğulma ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü personeli, yerli yabancı binlerce kişinin zaman geçirdiği Konyaaltı Sahili'nde vatandaşları boğulma ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, turizm sezonu boyunca vatandaşların huzurla tatil yapabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak adına plajlarda broşür dağıtarak "Antalya'da Güvenli Plajlar" çalışmaları yürütüyor. Sahil Yaşam Parkında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince sahil bandındaki yerli ve yabancı misafirlere alabilecekleri güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve "Antalya'da Güvenli Plajlar Broşürü" dağıtıldı.

Ayrıca kent genelindeki süs havuzlarına serinlemek amacıyla giren çocukların, boğulma ve elektrik akımına kapılma vakalarını önlemek için Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, havuza giren çocuklar bilgilendirildi ve daha sonra uzaklaştırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya polisinden, sahilde boğulma ve güvenlik bilgilendirmesi - Son Dakika
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