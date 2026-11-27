Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı, bilinçli, duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamındaki faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören 100 öğrencinin katılımıyla Kemer ilçesinde iki seans halinde tekne turu ve su altı tanıtım dalışı etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında gençlere üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlar, yasa dışı örgütlerin ve uzantılarının üniversite gençliği üzerindeki faaliyetleri ile gençlerin bu tür yapılanmaların etkisi altına girmesinin önlenmesi, sosyal çevre oluşturma, milli ve manevi değerler ve vatandaşlık bilinci konularında bilgi verildi. Öğrencilere ayrıca deniz güvenliği, denizlerin ve doğal yaşamın korunması, çevre bilinci ve su altı ekosistemi hakkında bilgilendirme yapılırken, su altı tanıtım dalışıyla yeni deneyimler kazanmaları, farklı ilgi alanlarını keşfetmeleri ve birbirleriyle sosyal etkileşimlerini güçlendirmeleri amaçlandı.