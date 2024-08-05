Antalya Havalimanı\'nda Adliye Ek Hizmet Birimi Hizmete Girdi

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Antalya Havalimanı'nda, yakalaması bulunan şahıslara ilişkin adli süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yapılan görüşmeler neticesince, Antalya Havalimanı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanılmak üzere yer tahsisi yapılıp, Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası bugün itibariyle hizmete girdi.

Yeni hizmet birimi soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilmiş yakalama emirleri ile tutuklama kararlarına dair adli süreçlerin yürütülmesinde görev ifa edecek. Ek hizmet birimiyle, haklarında yakalama kararı verilmiş şüpheli ve sanıklardan kolluk kuvvetlerince yakalanan veya kendiliğinden gelerek teslim olanların adliye binasına getirilmeden, havalimanı içerisinde SEGBİS aracılığı ile ifadelerinin alınabilmesi, yolcuların zaman kaybını önleyerek uçaklarını kaçırma riskini de en aza indirilecek.

Yeni Adliye Ek Hizmet Birimi, hafta içi ve hafta sonu her gün saat 08.30 ile 20.30 saatleri arasında hizmet vereceği belirtilirken, uygulama sayesinde, hem vatandaşların adli işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi hem de havaalanında adli vakalara etkin müdahale edilmesi sağlanması amaçlanıyor. - ANTALYA