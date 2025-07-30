Antalya Havalimanı'nda Yeni Tramvay Durağı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Yeni Tramvay Durağı Hizmete Açıldı

Antalya Havalimanı\'nda Yeni Tramvay Durağı Hizmete Açıldı
30.07.2025 12:24  Güncelleme: 12:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Havalimanı'nda gelen yolcular için yeni bir tramvay durağı açtı. Yeni durak ile ulaşımın kolaylaştırılması ve havalimanı hattının entegrasyonu hedefleniyor. Güncellenen haritalarla birlikte, yolcular için şehir içi ulaşımın daha rahat olması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Havalimanı'nda yeni bir tramvay durağını yolcuların hizmetine sundu. Gelen Yolcu Terminali karşısında konumlandırılan ANTRAY durağıyla, yolcuların ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Havalimanı'nda yeni bir tramvay durağını hizmete açtı. Gelen Yolcu Terminali'nin tam karşısında açılan durakla, gelen yolcu çıkışını kullanan yolcular için kolaylık sağlandı. Şehre yeni kazandırılan ve havalimanı hattına entegre edilen yeni tramvay durağıyla birlikte, turistler ve Antalyalılar, şehir merkezine kolay, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım olanağı sağlamış olacak. Uygulamayla birlikte, özellikle yaz sezonunda yaşanan havalimanı ulaşımının rahatlatılması hedefleniyor.

Haritalar da güncellendi

Yeni durağın devreye girmesiyle birlikte Antalya'nın tramvay durakları ve hat haritası da revize edildi. Havalimanı bölgesinde artık "Giden Yolcu" ve "Gelen Yolcu" olmak üzere iki ayrı durak bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte harita üzerindeki hat renkleri netleştirilirken, durak çevresindeki önemli noktalar, turistik alanlar, sağlık kuruluşları ve kamu binaları da yolcuların bilgisine sunuldu. Güncellenen haritalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Benzer düzenlemeler devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada erişilebilirliği artırmak adına şehir genelinde benzer düzenlemelere devam etmeyi planlıyor. Tramvayın havalimanı durağını kullanan Lara Su, "Havalimanında yeni bir durak açıldığını gördüm, mutlu oldum. Tramvaya kredi kartı ile de binilebildiği için tramvayı kullanmak istedim. Fazla yürümeme de gerek kalmadı. Durak gelen yolcu girişinin direkt karşısında kalıyor. Bu proje çok güzel oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Havalimanı'nda Yeni Tramvay Durağı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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