Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile EUROCONTROL Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanı'mız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.

Gerçek zamanlı bilgi aktarımı

Advanced ATC Tower sisteminin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verileri doğrudan Avrupa hava trafik ağına aktarabileceğiz. Böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Sistem kapsamında EUROCONTROL ile B2B (Şirketten Şirkete) bağlantısı üzerinden ATC-DPI (Hava Trafik Kontrol - Kalkış Planlama Bilgisi) mesajlarının gönderileceğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu teknik entegrasyon altyapısının iki kurumun sistemleri arasında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan güvenli ve otomatik bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayacağını söyledi.

ATC-DPI mesajlarının uçakların kalkış operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin EUROCONTROL Network Manager sistemine aktarılmasını sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistem sayesinde uçuşların Avrupa hava trafik ağı içerisindeki operasyonel yönetimi daha doğru, dinamik ve gerçek zamanlı veriler üzerinden gerçekleştirilecek. Özellikle yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Advanced ATC Tower uygulamasının klasik uçuş planı temelli yapıdan gerçek operasyonel veriye dayalı dinamik hava trafik yönetimine geçiş açısından önemli bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sistemin uçuş gecikmelerinin daha etkin yönetilmesine, trafik akış yönetiminin iyileştirilmesine ve havayolları ile hava trafik kontrol birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden biri olacak

Avrupa'nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip olan Antalya Havalimanı'nın yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa'daki en büyük ve en yoğun Advanced ATC Tower operasyonlarından birini gerçekleştiren meydanlardan biri haline gelmesinin beklediklerini ifade eden Uraloğlu, Antalya'nın hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Yerli ve milli dijital altyapı kesintisiz bilgi akışını sağlayacak

Bakan Uraloğlu, DHMİ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli EFS/DCL (Elektronik Uçuş Stripi/ Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi) altyapısının Advanced ATC Tower sistemi sayesinde EUROCONTROL sistemleriyle daha ileri seviyede entegre edildiğini belirtti.

EFS/DCL altyapısının bugün itibarıyla Türkiye genelinde 35 havalimanında aktif olarak kullanıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EFS sistemi hava trafik kontrolörlerinin uçuşlara ilişkin operasyonel bilgileri dijital ortamda takip etmesini sağlıyor. DCL ise kalkış müsaadesi süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor. Bu sistem sayesinde Advanced ATC Tower uygulaması için gerekli operasyonel bilgi akışı da kesintisiz şekilde sağlanıyor."

"Havalimanlarımızı milli yazılımla donatmaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin sivil havacılıkta milli yazılım ve donanımlarla önemli bir teknolojik atılım gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, kısa süre içerisinde tüm havalimanlarında EFS kurulum ve eğitimlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Uraloğlu, "Havalimanlarımızı milli yazılımla donatmaya devam ediyoruz. Böylece Türkiye'nin hava trafik yönetimi altyapısının Avrupa hava trafik ağı ile gerçek zamanlı ve operasyon bazlı entegrasyonu önemli ölçüde güçlenecek" ifadelerini kullandı.

İki havalimanında daha sertifikasyon çalışmaları devam ediyor

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da Advanced ATC Tower sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, söz konusu havalimanlarının da 2026 yılı içerisinde sertifikalarını alarak hizmet vermeye başlamalarının hedeflendiğini kaydetti. - ANKARA