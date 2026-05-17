Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette

Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette
17.05.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Advanced ATC Tower ile Antalya Havalimanı'nın trafik yönetimini güçlendirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile EUROCONTROL Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanı'mız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.

Gerçek zamanlı bilgi aktarımı

Advanced ATC Tower sisteminin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verileri doğrudan Avrupa hava trafik ağına aktarabileceğiz. Böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Sistem kapsamında EUROCONTROL ile B2B (Şirketten Şirkete) bağlantısı üzerinden ATC-DPI (Hava Trafik Kontrol - Kalkış Planlama Bilgisi) mesajlarının gönderileceğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu teknik entegrasyon altyapısının iki kurumun sistemleri arasında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan güvenli ve otomatik bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayacağını söyledi.

"Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz"

ATC-DPI mesajlarının uçakların kalkış operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin EUROCONTROL Network Manager sistemine aktarılmasını sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistem sayesinde uçuşların Avrupa hava trafik ağı içerisindeki operasyonel yönetimi daha doğru, dinamik ve gerçek zamanlı veriler üzerinden gerçekleştirilecek. Özellikle yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Advanced ATC Tower uygulamasının klasik uçuş planı temelli yapıdan gerçek operasyonel veriye dayalı dinamik hava trafik yönetimine geçiş açısından önemli bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sistemin uçuş gecikmelerinin daha etkin yönetilmesine, trafik akış yönetiminin iyileştirilmesine ve havayolları ile hava trafik kontrol birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden biri olacak

Avrupa'nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip olan Antalya Havalimanı'nın yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa'daki en büyük ve en yoğun Advanced ATC Tower operasyonlarından birini gerçekleştiren meydanlardan biri haline gelmesinin beklediklerini ifade eden Uraloğlu, Antalya'nın hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Yerli ve milli dijital altyapı kesintisiz bilgi akışını sağlayacak

Bakan Uraloğlu, DHMİ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli EFS/DCL (Elektronik Uçuş Stripi/ Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi) altyapısının Advanced ATC Tower sistemi sayesinde EUROCONTROL sistemleriyle daha ileri seviyede entegre edildiğini belirtti.

EFS/DCL altyapısının bugün itibarıyla Türkiye genelinde 35 havalimanında aktif olarak kullanıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EFS sistemi hava trafik kontrolörlerinin uçuşlara ilişkin operasyonel bilgileri dijital ortamda takip etmesini sağlıyor. DCL ise kalkış müsaadesi süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor. Bu sistem sayesinde Advanced ATC Tower uygulaması için gerekli operasyonel bilgi akışı da kesintisiz şekilde sağlanıyor."

"Havalimanlarımızı milli yazılımla donatmaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin sivil havacılıkta milli yazılım ve donanımlarla önemli bir teknolojik atılım gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, kısa süre içerisinde tüm havalimanlarında EFS kurulum ve eğitimlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Uraloğlu, "Havalimanlarımızı milli yazılımla donatmaya devam ediyoruz. Böylece Türkiye'nin hava trafik yönetimi altyapısının Avrupa hava trafik ağı ile gerçek zamanlı ve operasyon bazlı entegrasyonu önemli ölçüde güçlenecek" ifadelerini kullandı.

İki havalimanında daha sertifikasyon çalışmaları devam ediyor

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da Advanced ATC Tower sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, söz konusu havalimanlarının da 2026 yılı içerisinde sertifikalarını alarak hizmet vermeye başlamalarının hedeflendiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:15:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya Havalimanı Yeni Hava Trafik Sistemiyle Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.