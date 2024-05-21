Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde İmar Yollarını Açıyor - Son Dakika
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Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde İmar Yollarını Açıyor

Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi\'nde İmar Yollarını Açıyor

Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar yapılamayan imar yollarını inşa etmeye başladı. Açılan yeni yollar, bölgenin planlı şekilde şehirleşmesine katkı sağlıyor.

21.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:05
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Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar yapılamayan imar yollarını inşa etmeye başladı. Açılan yeni yollar, bölgenin planlı şekilde şehirleşmesine katkı sağlıyor.

Şehrin kuş bakışı görüldüğü Kepez ilçesinde bulunan Masa Dağı bölgesinde yer alan ve yoğun bir gecekondu yapılaşmasının olduğu Yavuz Selim Mahallesi'nin imar planında yer alan bazı sokaklar, 2/B (Orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri) sorunundan dolayı fiziki olarak açık değildi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2/B sorununun ortadan kalkmasından sonra bu sokaklarda yol yapım çalışması başlattı. Özellikle mahallenin Barış Manço Bulvarı'nın doğu yakasında konut parselleri ile yeşil alanların bulunduğu bölgede imar yolları ulaşıma açılmaya başlandı.

Arsa sahiplerinin talebi sonrası başlatılan yol yapımından dolayı bölgede yer alan zeytin ağaçları köklerinden sökülerek, yeşil alanlarda ve caddelerde yeniden toprakla buluşturuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının tahliyesinden sonra iş makinelerinin yardımıyla bölgede genişliği 12 metre, uzunluğu bin 200 metre olan 6126 ve 6128 sokakları fiziki olarak açtı.

Yeni yolların altyapısı tamam

Bölgenin planlı şekilde gelişmesini sağlayacak olan ve yapımı geçtiğimiz yıl başlayan yolların sıyırma, kazı ve doldurma işlemleriyle ilgili toprak imalatları tamamlandı. İş makineleriyle toprak yüzeyi kazılarak yol tabanı oluşturuldu. Daha sonra yola enine ve boyuna eğim verilerek, karayolunun ince tesviyesi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, tesviye yüzeyi üzerine kum, çakıl, taş kırığından oluşan malzemeyi sererek, yolu asfaltlanmaya hazır hale getirildi. Sokakların asfaltının da yatırım planlaması kapsamında yapılacağı belirtildi. Konut inşaatlarının ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamlanmasından sonra ise bölgedeki yeşil alanların düzenlemesi yapılacak.

Kaya hafriyatı yerinde mıcıra dönüşüyor

Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki yol yapımı sırasında örnek bir çalışmaya da imza attı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 'tasarruflu hizmet' anlayışı çerçevesinde yol yapımı sırasında ortaya çıkan hafriyat yerinde ekonomiye kazandırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, araç parkında bulunan mobil taş kırma makinesi konkasörle yol inşası sırasında ortaya çıkan kayaları, yol yapımında kullanılan zemin kaplama malzemesine dönüştürüyor. Bölgeye getirilen mobil konkasör, yol yapımı sırasında çıkarılan kayaları anında mıcır malzemesine dönüştürüyor. Daha sonra kepçe yardımıyla bu malzeme kamyonlara yükleniyor. Kamyonlar da mıcır malzemesini yol yapımının devam ettiği bölgelere ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesine taşıyor.

Yol yapım çalışmaları sürecek

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Refik Emre Altekin, açıklamasında yol yapımında ortaya çıkan hafriyatı, mobil taş kırma makinesiyle yerinde mıcır malzemesine dönüştürerek, önemli bir tasarrufa imza attıklarını söyledi. Yol yapımının, bölgenin planlı şekilde şehirleşmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Vekili Refik Emre Altekin, Yavuz Selim Mahallesi'nin Barış Manço Bulvarı'nın batısında yer alan ve fiziki olarak kapalı olan imar yollarını da önümüzdeki günlerde ulaşıma açacaklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde İmar Yollarını Açıyor - Son Dakika

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