Antalya\'nın Fethi\'nin 817. Yıl Dönümü Kutlama Programı Gerçekleştirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Fethi'nin 817. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Programda konuşan Vali Şahin, "Kıymetli gençler sizler büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Şunu unutmayın ki Türk milleti iki temel unsur ile tanımlanır. Bunlar, merhamet ve adalet" dedi.
Antalya'nın Fethi'nin 817. Yıl Dönümü Kutlama Programı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Vali Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fetih Suresi'nin okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmasında Türklerin Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi yolculuğuna örnekler veren Vali Şahin, "Biz sadece Fatih'ler değiliz, biz sadece yıkan, yakan, öldüren, ganimet toplayan bir topluluk hiç olmadık. Eğer öyle olsaydık Moğollar gibi gelir, vurur, yıkardık. Sonra bizimle ilgili bir çeşme bile bulamazlardı. Sadece nefretle anarlardı. ya da Haçlılar gibi çalıp, çırpıp kaçsaydık, yine nefret ile anılırdık. Şunu unutmayın ki Türk milleti iki temel unsur ile tanımlanır. Bunlar; merhamet ve adalet. Biz Türkler, merhamet ve adalet kavramlarına çok önem verdik" dedi.
Türk milletinin etik değerlerinin inancı ve kültüründen kaynaklandığına dikkat çeken Vali Şahin, "Türk bayrağımızdaki hilalin anlamı tevhittir. Yani Allah'ın birliği. Bizler binlerce yıldır dünyaya nizam vermek, adalet getirmek, mazlumları korumak için mücadele ettik. O yüzden biz büyük bir milletiz. Kıymetli gençler, sizler büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Antalya'yı işte bu yüzden 800 yıldır elimizde tutuyoruz" dedi.
"Dünya medeniyetler ailesinin, en üstüne çıkmalıyız"
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı zor ve imkansız şartlar altında mücadele ederek kazandığına değinen Vali Şahin, "Yarın Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yılını kutlayacağız. Atatürk bu milletin evladıydı. Ona inanan milletiyle beraber zor ve imkansızı başararak düşmanı yendi. Türkiye'nin ikinci yüzyılında hedefimiz büyük. Dünya medeniyetler ailesinin en yukarısına çıkacağız. Böylece büyüyüp gelişerek, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine gireceğiz. Bunun için koşmak, üretmek, yorulmadan çalışmak lazım. Bunu başaracak asil kan sizlerde mevcut dedi" şeklinde konuştu.
Antalya'nın Fethi'nin 817. Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında sergilenen Türk Toplulukları Halk Oyunları Gösterisi, Kılıç Kalkan Ekibi Gösterisi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı'nın gösterisi, Şef Yunus Emre Akkor ile Geleneksel Selçuklu Mutfağı Tarifleri Sunumu büyük bir beğeni ile izlendi.
Program sonunda Vali Hulusi Şahin, törende sahne alan ekiplere plaket takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fetih Kutlama Programı'na; Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
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