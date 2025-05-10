Antalya\'nın Sevilen Gazetecisi Celal Vecel Hayatını Kaybetti

Pankreas kanseriyle mücadele eden, Antalya basınının sevilen isimlerinden Celal Vecel (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vecel, meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve hastalığının dördüncü evresinde olduğunu bilinen Vecel'in ölümü, Antalya basınını yasa boğdu. Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyesi Vecel için öğle vakti Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Vecel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, meslektaşları, sevenleri, eski milletvekilleri Hasan Subaşı ve Tuncay Ercenk katıldı. Uncalı Cami'nde kılınan namazın ardından Celal Vecel naaşı, defnedilmek üzere Aşağıkaraman Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA